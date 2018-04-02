أجواء صيفية و تسجيل أعلى درجة حرارة في العديد من الولايات

ستعرف درجات الحرارة القصوى، اليوم وغدا، ارتفاعا محسوسا لدرجات الحرارة لتصل إلى 31 درجة مئوية، وهذا بسبب هبوب تيارات جنوبية غربية ستؤدي لارتفاعها بالمناطق الشمالية للبلاد.

فيما ستعرف المناطق الجنوبية الغربية أمطارا رعدية بداية من اليوم

كشفت مصلحة الأرصاد الجوية، أنّ المناطق الشمالية والوسطى ستعرف درجات حرارة مرتفعة مقارنة بمعدلها الفصلي، مرفوقة بأمطار رعدية متفرقة مرتقبة على المناطق الساحلية الغربية والوسطى الغربية، بداية من المساء، كما تتوقع مصالح الأرصاد الجوية تسجيل أمطار رعدية متفرقة على الجنوب الغربي تكون معتبرة محليا بمنطقة بشار، خلال الظهيرة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، فقد تصل إلى درجة 31 درجة بالبليدة وعين الدفلى وغليزان، كما تصل إلى درجة 30 على مستوى ولايات تيبازة وبومرداس وڤالمة والطارف وسيدي بلعباس وسكيكدة، فيما تصل إلى 29 درجة بولايتي الجزائر العاصمة ومعسكر، و28 درجة بولايات جيجيل وتيزي وزو وبجاية.

ويأتي هذا الارتفاع المحسوس في درجات الحرارة بعد رياح عاتية مست كل مناطق الوطن، حيث وصلت إلى 90 كلم في الساعة، وخلفت بعض الخسائر المادية وإصابة شخص بجروح على مستوى العاصمة.