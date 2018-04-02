استهدف سيارات تابعة لقوات الأمن بخنشلة بقنبلة تقليدية

استهدف انفجار قنبلة تقليدية الأحد، سيارات تابعة لمصالح الأمن بخنشلة، من دون وقوع إصابات. ووقعت الحادثة بقرية العامرة في بلدية ششار جنوب الولاية.

وزرع إرهابيون القنبلة على مسلك ترابي واستهدف قوات الأمن، التي كانت متوجهة جنوبا، من دون أن يوقع إصابات أو خسائر مادية. وهرعت قوات الأمن المشتركة إلى الموقع، وباشرت حملة تمشيط واسعة، حاصرت خلالها المنطقة، وتم نقل بقايا القنبلة لفحصها.

للتذكير، فقد شهدت المنطقة قبل أسابيع، عملية نوعية لقوات الجيش الوطني الشعبي، انتهت بالقضاء على 9 إرهابيين من بينهم أمراء، التحقوا بالنشاط المسلح مطلع التسعينات، إضافة إلى القبض على إرهابي، واسترجاع أسلحة متنوعة، وذخيرة حية.