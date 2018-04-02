كم يتقاضى الجزائري مقارنة بنظرائه العرب؟

تذيل قطاع الأجور الجزائري الترتيب العربي للأجور محتلا المرتبة 13 من أصل 16 دولة عربية ، فمتوسط ما يتقاضاه الموظف الجزائري، يبلغ في المتوسط 332 دولار ، وفق البيانات التي نشرها موقع العربية.

إجمالي الراتب الشهري بالدول التي شملها التصنيف نحو 19 ألفا و234 دولارا شهريا، بمتوسط شهري يبلغ نحو 1202 دولار شهريا، في تصنيف تصدره دول الخليج، وأولها الإمارات بـ3235 دولارا للشهر، متبوعة بقطر تم البحرين والسعودية.

وفيما يخص دول المغرب العربي، فقد احتلت المملكة المغربية المرتبة الـ12 بمتوسط راتب شهري تراوح بين 565 دولارا في الدار البيضاء و 449 في العاصمة الرباط، و جاءت تونس في الرتبة 14 بإجمالي راتب شهري يبلغ نحو 285 دولارا شهري.