مجمع سوفاك يكشف عن سيارته الجديدة "غولف ستارت + الجزائرية”"!

كشف مجمع سوفاك، صاحب مصنع تركيب سيارات العلامة “فولسفاغن” الألمانية عن سيارته الجديدة “غولف START+”.

وقال المجمع أن السيارة الجديدة متوفرة عبر كل فروع "سوفاك" على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن “غولف ستارت+” TDI بسعة 2.0 و قوة 143 حصان.

وحسب المجمع فإن سعر “غولف ستارت +” هي نفس سعر “غولف ستارت ” التقليدية، أي 330 مليون سنتيم.

وقال المجمع أن نسخة “غولف ستارت +” عرفت عدة تحسينات جديدة تميزها عن النسخة السابقة التقليدية “غولف ستارت ”.

وبحسب ردود فعل مواطنين ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإنّ السعر المعروض لسيارة “غولف START+" يُعتبر مبالغا فيه كثيرا، وقال هؤلاء بحسب تعليقات اطلع عليها "البلاد.نت" أنّ السعر الحقيقي لهذه السيارة يجب أن لا يتجاوز 260 مليون سنتيم. وهناك من قال بأنها سعرها لا يجب أن يتجاوز 200 أو 220 مليون سنتيم.