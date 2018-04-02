مجمّع “غلوبال موتور” أقرّ تخفيضات هامّة

تسلّم الطلبيات سيكون بداية من 8 أفريل الجاري

نفس التخفيضات ستشمل “ريو” و”سبورتاج” بعد فتح الطلبيات

نسبة التخفيضات قدرت بـ 19 % بعد الاستفادة من دعم CNI

أقرّ مجمّع “غلوبال موتور” المركّب لسيارات علامة “كيا” في الجزائر، تخفيضات هامة ومغرية في أسعار سياراته المركّبة محليا، مقارنة بالأسعار التي كانت تسوّق بها، وذلك مباشرة بعد استفادة المجمّع من دعم الصندوق الوطني للاستثمار المقدر بنسبة 19 من المئة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن صاحب المصنع قرر الشروع في فتح طلبيات جديدة لاقتناء سيارات “بيكانتو” الجديدة بداية من 139 مليون سنتيم في الثامن الشهر الجاري، وذلك بعدما كان سعرها يبدأ من 189 مليون سنتيم.

ويأتي قرار المجمّع بعد استفادته من دعم الصندوق الوطني للاستثمار والمقدر بـ19 من المئة، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية أخرى، مثل الضريبة على القيمة المضافة، مما يعني أن هذه الأخيرة ستعود بالفائدة على الزبون من خلال إقرار المزيد من التخفيضات الهامة التي ستعجّل في تراجع أسعار السيارات في السوق الوطنية.

وأضاف ذات المصادر، أن المجمّع سيطرح قريبا تخفيضات مغرية على سيارات “كيا ريو” الجديدة و”سبورتاج”، على أن يتم الإعلان عن هذه التخفيضات بشكل رسمي لاحقا.

وكانت وزارة الصناعة والمناجم قد أعلنت عن أسعار السيارات المركّبة محليا والمصنّعة في الجزائر من دون احتساب الرسوم وهامش الربح، حيث كشفت مصالح وزارة الصناعة عن أربع قوائم للسيارات تخصّ أربعة مصانع لتركيب السيارات السياحية.

وأعلنت وزارة الصناعة أن أسعار السيارات المركّبة محليا بمختلف أنواعها تنطلق من 114 مليون سنتيم إلى 497 مليون سنتيم، وهي أسعار السيارات لدى خروجها من المصنع ومن دون احتساب الفوائد لدى بيعها للمستهلكين، حيث كشفت أن سعر سيارات مصنع “كيا” الذي يركب 5 أنواع، وعلى رأسها سيارة “بيكانتو” بـ5 أصناف وبمحرك 1.2 بنزين، يتراوح ما بين 141 و181 مليون سنتيم، أما سيارة “ريو” فقد جاءت بـ7 أصناف، 4 أصناف بمحرك 1.6 بنزين و3 أصناف بمحرك 1.4 فيتراوح سعرها ما بين 188 مليون و234 مليون.