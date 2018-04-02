بادو زاكي بات قريبا من تدريب إتحاد العاصمة !

أكد المدرب المغربي “بادو زاكي” أنه سيكشف عن وجهته الأسبوع المقبل، والتي ستكون خارج المغرب حسب ما صرح به للصحافة المغربية.وفي إتصال هاتفي له مع راديو “أصوات”، أكد “بادو زاكي” أنه بات قريبا من الاتفاق مع أحد النوادي التي تلعب خارج المغرب.

دون الإفصاح عن إسم الفريق الذي سيدربه الموسم المقبل.

وكشفت الصحف المغربية أن كل من إتحاد العاصمة والإسماعيلي المصري مهتمان بخدماته.

يذكر أن “سرار” أكد أنه حسم كل شيء مع المدرب الجديد بعد الإعلان عن مغادرة حمدي في نهاية الموسم.