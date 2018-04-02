جماهير نيوكاسل معجبة بسليماني” !

أبدت جماهير نيوكاسل إعجابها بالإرادة الكبيرة التي يمتاز به الجزائري إسلام سليماني الذي شارك لأول مرة مع فريقه الجديد السبت الماضي.وجاء في تقرير نشره موقع “كرونيكل” الإنجليزي، أن جماهير “الماغ بايس” تنتظر الكثير من سليماني.

والذي أكد أنه يمتاز بإمكانيات كبيرة تسمح له بقيادة الفريق إلى بر الأمان، كما أثنت على بنيتيز كونه أصرّ على جلبه.

وقالت الجماهير: “في 15 دقيقة فقط أبرز بعض من إمكانيات، يقاتل على كل كرة، يتحرك كثيرا ويقلق المدافعين”.

وقال البعض الآخر: “الإرادة التي يمتاز به سليماني ستُفيد الفريق في قادم المواعيد، بالفعل هو أكثر من مجرد مهاجم”.

كما أبدت الجماهير عن استيائها لغياب الجزائري عن مباراة ليستر سيتي بسبب البند الذي يمنعه من المشاركة مع فريقه السابق.

لذلك فإن “السوبر سليم” لديه أسبوعين لكي يحضر بأفضل طريقة ممكنة لمباراة “أرسنال”.