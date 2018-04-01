بالفيديو : زطشي يؤكد كفاءة رابح ماجر ويجدد الثقة في الطاقم الفني

جدد رئيس الفاف لكرة القدم، خير الدين زطشي، الثقة في المدرب الوطني رابح ماجر، وذلك في تصريح للصحافة على هامش حفل توزيع مقرات الرابطات الجهوية،

وقال زطشي ان الفاف تضع كل ثقتها فب الطاقم الفني الوطني، وهذا الأخير يملك الكفاءة اللازمة لتصحيح الأخطاء المرتكبة مؤخرا، موضحا بان الفريق الوطني هو في طور البناء ولابد أن لا نتسرع في الحكم عليه.

من جهته وبخصوص الفريق الثالث الذي سيمثل الجزائر في البطولة العربية للأندية، قال زطشي أن اختيار الفريق سيكون خلال أسبوع، مضيفا بان عملية الاختيار ستكون وفق معايير تقنية بحتة.