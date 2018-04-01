حقيقة تدهور صحة الفكاهي هواري بوضو و ظهوره بكرسي متحرك

أكدت مصادر لـ “دزاير بريس” أنّ الممثل الفكاهي محمد جديد المعروف بــ هواري بوضو و ثلاثي الأمجاد أنه امتنع عن الأكل والشرب.

وأفيد أنّ بوضو متشبث بأمل الشفاء.

وكان هواري ثلاثي الأمجاد، عاد الخميس، إلى أرض الوطن عبر مطار “أحمد بن بلة” برفقة صديقه المقرّب عبد القادر عداد.

وأتت العودة بعد تدهور كبير عرفته حالته الصحية.

وكشف مصدر مأذون لــ “دزاير بريس” أنّ الفريق الطبي أبرق برسالة سيئة إلى عائلة هواري.

وأبلغ الأطباء المشرفين على حالة بطل سلسلة “بوضو” في فرنسا، ذوي الفنان برفض جسم الأخير الاستجابة للعلاج.

ويُضيف مصدر “دزاير بريس”، أنّ الأطباء تجنبوا إجراء أي تدخل جراحي بعد استفحال المرض الخبيث وانتشاره في جسد الفنان.

وكان هواري يشتكي في بداية مرضه من جرح بسيط على مستوى المعدة، إلا أنه تطور مع الأيام إلى مرض فتاك.

والمعروف أن هواري بوضو سافر إلى فرنسا في سبتمبر 2017 للعلاج، وكان يضع أملا كبيرا في الشفاء.

وأتى ذلك بعد العملية الجراحية الدقيقة التي كان يفترض أن يجريها بباريس.

وسافر في شهر فيفري الماضي إلى البقاع المقدسة طلبا للشفاء.

ويتواجد محمد جديد حاليا في بيته بضاحية الدار البيضاء بوسط الباهية وهران.

ومنعت عائلته الزيارة خوفا من تسريب أي صور أو معلومات خاصة بتدهور حالته الصحية.

وفقد “بوضو” الكثير من وزنه وامتنع عن الأكل والشرب أو الكلام إلى ذويه، كما أنه بات يتنقل بواسطة كرسي متحرك.

وانتهى مصدرنا إلى أنّ هواري رغم كل شيء لا يزال متشبثا بأمل الشفاء.

وتستمر معاناة هواري وسط غياب لا يغتفر للجهات الوصية على الفن والفنانين، ولا سيما وزارة الثقافة.