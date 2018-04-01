تايدر يوجه رسالة إلى المدرب الوطني

رد الدولي الجزائري سفير تايدر بطريقته الخاصة على مدرب المنتخب الوطني رابح ماجر، بعد أن تمكن من قيادة فريقه أمباكت الكندي، لفوز ثمين بالدوري المحلي، أمام نادي سياتل.

وكان تايدر وراء تمريرة الهدف الوحيد في هذا اللقاء، بطريقة فنية جميلة بالعقب، وجدت زميله في الفريق الذي حولها إلى هدف، منح من خلاله الثلاث نقاط لفريقه.

ومعلوم أن تايدر تعرض للتهميش والإهانة من طرف المدرب ماجر، بعد أن وجه له الدعوة للمشاركة في لقاء تنزانيا وايران الوديين، غير أنه لم يمنحه فرصة اللعب ولو لثانية واحدة، ما جعل سفير يقوم بلقطة غير انضباطية في لقاء إيران، حيث غادر كرسي الاحتياط دون أخذ إذن الطاقم الفني للمنتخب في الدقيقة الـ76. وتشير آخر المعطيات إلى أن تايدر أكد لرفقائه في المنتخب أنه لن يعود إلى “الخضر” مادام ماجر مدربا.