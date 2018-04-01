الدرك الوطني يطارد فلاحين يسقون أراضيهم بمياة الصرف الصحي

طاردت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية البليدة مجموعة من الفلاحين بمنطقة الشفة، بسبب ضبطهم في حالة تلبس بتهمة سقي المحاصيل الزراعية بمياه ملوثة وذلك باستخدام أنابيب تحت الأرض لنقل مياه الصرف الصحي إلى محاصيلهم، ووجه قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية البليدة، مختار زروال، نداء إلى كافة المواطنين لولاية البليدة من أجل التبليغ عن هذه الظواهر الإجرامية التي تمس المواطن مباشرة بالدرجة الاولى، مضيفا بأن المواطن هو شريك أساسي في محاربة مختلف الجرائم التي تهدد صحته وحياته اليومية.