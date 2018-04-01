هكذا عاش إسلام سليماني أول مباراة رسمية له مع نيوكاسل

بصم أخيرا الدولي الجزائري إسلام سليماني على أول ظهور له بقميص نادي نيوكاسل يونايتد، حين حل كبديل في مباراة عشية السبت أمام الضيف هيدرسفيلد تاون، برسم الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز...

ووقع الدولي الجزائري على دخوله في (د75)، ليُسجل بعد 5 دقائق فقط نيوكاسل الهدف الوحيد خلال المواجهة ويبتعد بفارق مُريح عن المنطقة الحمراء، وأظهرت تعليقات جماهير نيوكاسل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إعجابها الشديد بالمردود الذي قدمه مهاجم المنتخب الوطني في أول ربع ساعة له بألوان الفريق، بعدما كانت له إضافة واضحة على مستوى الخط الأمامي، حين أهدر فرصة للتسجيل ثم جاء الهدف الوحيد لـ نيوكاسل خلال الدقائق التي شارك فيها.