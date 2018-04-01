مجلس قضاء أم البواقي يرفض الإفراج عن ابن الوزير الأسبق

رفضت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء أم البواقي ، اليوم ، الطعن المقدم للإفراج عن المتهمان في قضية اختطاف المحامي محمد أمين مصباح، وأمرت بتمديد حبسهما على ذمة التحقيق.

القضية تعود إلى بداية شهر مارس المنقضي، أين تقدم الضحية محمد أمين مصباح، بشكوى لدى مصالح الأمن يتهم فيها ابن الوزير السابق بلقاسم ملاح بمعية شريك له باختطافه عنوة، ومحاولة دفنه حيا داخل إحدى الغابات المتواجدة بمنطقة الضلعة.

وقدّم الضحية خبرة نفسية بطلب من وكيل الجمهورية لدى محكمة مسكيانة ، الذي استمع إلى أقواله خلال فترة نزوله بمستشفى محمد بوحفص في الولاية.