الثانويات تبقى مفتوحة للمراجعة لاستقبال مترشحي البكالوريا

قررت وزارة التربية الوطنية، منح المترشحين لامتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2018، فترة 20 يوما و ذلك من أجل السماح للتلاميذ بمراجعة الدروس والتحضير للاختبارات الرسمية على مستوى ثانوياتهم التي ستبقى مفتوحة، كما سيتم تكليف مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي بمرافقة التلاميذ نفسيا عن طريق برمجة “جلسات نفسية” خلال نفس الفترة.

أفاد مدير التربية للجزائر وسط، خالدي نور الدين، في تصريح لـ”الشروق”، بأنه تم تسجيل، الأحد، التحاق التلاميذ والأساتذة بمؤسساتهم التربوية عقب انقضاء عطلة الربيع، وأضاف محدثنا أن هيئة التفتيش تعكف حاليا مع انطلاق الفصل الدراسي الثالث والأخير على إعداد ما يعرف “بالتعديل البيداغوجي” للبرامج، لتكييفها مع مواضيع اختبارات امتحان شهادة البكالوريا التي ستنطلق في 20 جوان المقبل لمدة 5 أيام، على اعتبار أن الدراسة ستتوقف بصفة رسمية في 15 ماي المقبل.

وأكد المسؤول الأول عن مديرية التربية الجزائر وسط، أنه سيكون أمام المترشحين لامتحان البكالوريا مهلة 20 يوما، لمراجعة دروسهم والتحضير بشكل جيد للاختبارات من الناحية البيداغوجية، على مستوى مؤسساتهم التربوية التي ستبقى مفتوحة أمامهم من 31 ماي المقبل إلى غاية 19 من جوان القادم، وأشار أنه سيتم تكليف أساتذتهم لمرافقتهم “بيداغوجيا” مع تجنيد مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي بالتكفل بالتلاميذ من الناحية النفسية طيلة فترة المراجعة، بغية تخفيف الضغوطات عنهم إلى جانب العمل على محو آثار الإضرابات المتكررة التي مست القطاع خلال الموسم الدراسي الجاري وأثرت سلبا على نفسيتهم وهي الحركات الاحتجاجية التي ترتب عنها تأخر كبير في البرنامج الدراسي في جميع المواد.

وأشار مدير التربية إلى أن “التعديل البيداغوجي” الذي أنجزته المفتشية العامة بالوزارة، قد تم تطبيقه بالولايات المتضررة من الإضراب الأخير، كالبليدة، بجاية وتيزي وزو، وسيتم تعميمه على مستوى كافة ولايات الوطن، و”البروتوكول” الذي سمح بمعالجة التأخر في الدروس من خلال تكييف البرامج بدمج بعض المحاور الكبرى مقابل تكثيف التمارين والأنشطة لفائدة المترشحين. ومعلوم، أن اختبارات “البكالوريا التجريبي” ستنطلق في 28 من ماي المقبل لمدة أربعة أيام، فيما تمت برمجة اختبارات امتحان شهادة التعليم المتوسط “التجريبي” أو “البيام الأبيض” ابتداء من تاريخ 15 ماي، على أن يجتاز تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي “السانكيام التجريبي” في 10 ماي ليكونوا بعدها وبالضبط بتاريخ 23 من نفس الشهر على موعد مع اختبارات “السانكيام”.