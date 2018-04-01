أجواء حارقة و درجات حرارة قياسية غدا الإثنين

ستشهد المناطق الوسطى غدا إرتفاعا محسوسا في درجات الحرارة التي تتراوح من 20 إلى 31 درجة على هذه الولايات.

وقالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية لـ”النهار أونلاين”، أن كتلة هوائية ساخنة مرفوقة بتيارات ساخنة.

ستجتاح الولايات الشمالية خاصة الغربية منها، كما أن الأجواء ستكون من مغشاة إلى غائمة على الولايات الداخلية والمرتفعات.

مرفوقة بزخات من الأمطار تكون أحيانا راعدة تلتحق بالسواحل الغربية والوسطى ليلا.

بينما يبقى الطقس حار على الولايات الساحلية والقرب ساحلية ومن صاف إلى مغشى على الولايات الشرقية.

في حين سيشهد الجنوب الغربي وتندوف وبشار أجواء من مغشاة الى غائمة مرفوقة ببعض الامطار المتفرقة في الظهيرة.

وأضافت ذات المتحدثة، أن درجات الحرارة سترتفع لتتراوح من 20 إلى 31 درجة على الولايات الشمالية.

خاصة ولايات الشلف، البليدة، عين الدفلى، المدية، قالمة، سيدي بلعباس، بومرداس وسوق أهراس.

بينما درجات الحرارة بالجنوب تتراوح من 28 الى 38 درجة.