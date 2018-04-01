اتصالات الجزائر تطلق خدمة جديدة ومهمة لزبائن ADSL

أعلنت شركة اتصالات الجزائر عن انطلاق خدمة التعبئة الاحتياطية التي تسمح للزبائن بإعادة تفعيل حساب الانترنت ADSL الخاص بهم دون الحاجة إلى التنقل إلى الوكالات التجارية لتعبئة الحساب، في حال انقضاء صلاحية اشتراك الانترنت في وقت متأخر أو خلال عطلة نهاية السنة أو الأعياد.

وقالت إتصالات الجزائر في بيانها الأخير و الذي صدر عنها مؤخرا ، أن هذه الخدمة مجانية وموجهة للزبائن الخواص الذين يملكون حساب إيدوم ADSL،حيث سيتمكننون من الغستفادة من هذه الخدمة عبر الغتصال بالرقم 1500 من أي هاتف ثابت أو محمول ومن ثم إدخال رقم الهاتف كالثابت و اختيار "التعبئة الاحتياطية" في القائمة الرئيسيةليتم بعد تأكيد العملية تفعيل حسابADSL لمدة 36 ساعة إضافية.

وعند إعادة تعبئة حساب ADSL، يتم خصم الـ 36 ساعة من حساب المشترك، يوضح ذات البيان.