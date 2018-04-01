بالفيديو : سفيان هني يفتح قلبه و يكشف ما حدث له مع الناخب الوطني رابح ماجر

في حوار حصري خص به الصحفي مومن آيت قاسي هاتفيا ، عاد الدولي الجزائري سفيان حني للحديث عن تربص المنتخب و الذي تخللته مباراتان وديتان أمام تنزانيا و إيران ، و إستغل صانع ألعاب سبارتاك موسكو بحديثه بالفوز المعنوي المحقق أمام تنزانيا و الأداء الذي قدمه رفقاءه رغم إنتهاج الطاقم الفني بقيادة ماجر خطة جديدة ، كما لم يتوان سفيان حني عن أفه الشديد لحظة إستبداله من طرف ماجر بعد 30 دقيقة فقط و لكن عبر أنه يحترم قرارات الناخب الوطني