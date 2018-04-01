بالفيديو : الألياف البصرية و الأنترنت عالي التدفق يصل إلى سكان المناطق الحدودية

شهدت أقصى الحدود الجزائرية بولاية إليزي مؤخرا، عمليات مكثفة و ذلك من أجل إيصال تقنية الألياف البصرية و خدمات الانترنت عالي التدفق، و ذلك في إطار برنامج شركة اتصالات الجزائر الرامي إلى ايصال التكنولوجيالت الحديثة إلى أقصى المناطق الجنوب و الحدودية الجزائرية وفك العزلة عن المواطنين، وهذا بتوفير خدمات انترنت عالي التدفق بتقنيات جديدة تعتمد على الألياف البصرية، وقد شرعت الشركة الوطنية في عملية ايصال البيوت والمؤسسات العمومية والاقتصادية بالمناطق الحدودية لولاية إليزي بخدمات الهاتف الثابت والانترنت، وقد اعرب مواطنو المناطق الحدودية عن سعادتهم الكبيرة لايصال هذه الخدمات المتطورة إلى بيوتهم مما سهل عليهم حياتهم وتواصلهم مع الآخرين من خارج الجزائر، كما أعرب ممثلو المؤسسات العمومية والاقتصادية بالمنطقة عن تفاؤلهم بتوفير الخدمات الجديدة مما يسهل في عملية التواصل بين المؤسسات والإدارات المركزية بالعاصمة، كما من شأنها أن تساهم في تطوير الخدمات وتوفير جودة في المنتوج المقدم للمواطن.