مزحة أفريل تختار المدرب زيدان لخلافة ماجر على رأس الخضر

نشر موقع “أونز مونديال” مقالا كبيرا ، صبيحة يوم الأحد، بعنوان “ماجر قريب من الرحيل وزيدان في أحسن طريق لخلافته على رأس الخضر”.

وحسب ما جاء في المقال الذي يعد أكثر من “سمكة أفريل” فقد أشار الموقع إلى أن زيدان تلقى إتصالا من رئيس الجمهورية.

لخلافة رابح ماجر الذي بات قريبا من الرحيل عن العارضة الفنية للخضر، فيما أشار المصدر بأن “زيزو” لن يرفض ذلك كونه متعلق بالجزائر.

فيما إستند المقال على قرب رحيل زيدان عن أسوار ملعب “البيرنابيو” نهاية المومس الجاري بسبب تراجع نتائج “ريال مدريد”.