إجراءات "جديدة" في أداء الخدمة الوطنية

تشرع مديرية الخدمة الوطنية قريبا في إدماج الشباب حسب تخصصاتهم خلال فترة أداء الخدمة الوطنية، وهذا بهدف إكساب خريجي الجامعات ومعاهد التكوين خبرة مهنية طيلة مدة أداء الواجب الوطني.

وحسب ما نقلت جريدة ”الشروق” عن مصادر مسؤولة، فإن مديرية الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني، قدمت نهاية الأسبوع المنصرم ،المشروع بشكله النهائي على طاولة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، قصد السماح بإدماج مجندي الخدمة الوطنية حسب تخصصاتهم وتكوينهم .

وحسب المصدر ذاته ، فإن الإجراء الجديد لمديرية الخدمة الوطنية سيسمح للمجندين بمواصلة ممارسة تخصصات عملهم أو تكوينهم داخل الثكنات، بحيث يوجه حامل شهادة في الإعلام الآلي على سبيل المثال للعمل ضمن مصالح الإعلام الآلي، ويطبق نفس الأمر بالنسبة لتخصصات أخرى على غرار الميكانيك والتصليح، الترصيص ، الطب وغيرها من التخصصات.

ويأتي المشروع الجديد في إطار الإستراتيجية التي انتهجتها وزارة الدفاع الوطني لتحقيق الاحترافية لفائدة الشباب والتكفل الأفضل بانشغالاتهم والاقتراب أكثر من المواطنين، كما يدخل في إطار المسعى الذي باشرته وزارة الدفاع الوطني الرامي إلى عصرنة وتطوير هياكل الجيش الوطني الشعبي خصيصا للخدمة الوطنية والذي بدأت منه في إعادة النظر في الإطار القانوني لها وإعادة انتشار هياكل تسييرها، يضيف المصدر.