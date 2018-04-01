أطلقت الحكومة اليوم رسميا رخصة السياقة البيومترية وهي وثيقة عصرية ستنهي عقود من الإعتماد على الورق و كل المشاكل و الإختلالات السابقة التي لم يكن بالمقدور تجنبها وفق النظام القديم لرخص السياقة .

تعرف في هذا المقال على 3 فوائد تجنيها بعد إعتماد رخصة السياقة الجديدة:

لن تسحب منك رخصتك بمجرد ارتكابك مخالفة بسيطة

تعتمد رخصة السياقة البيومترية الجديدة على نظام التنقيط حيث يتم منحك رصيدا به 24 نقطة عند استلامك لرخصة السياقة الخاصة بك لأول مرة. وعند ارتكابك مخالفات مرورية سيتم الخصم من نقاطك و إحتساب غرامة مالية ضدك.

وحسب نوع المخالفة التي قمت بها قد تتعرض الى عقوبات جزائية و يمكن التعرف في الصور ادناه على عدد النقاط المخصومة حسب نوع كل مخالفة بالإضافة الى الغرامات و العقوبات المسجلة حسب ما جاء في قانون المرور الجديد الذي سيدخل حيز الخدمة مع دخول الرخصة الجديدة حيز الخدمة.

و بسبب الاعتماد الضيق على السحب الفوري لرخص السياقة سيتنفس العديد من السائقين الصعداء خصوصا و أن الحاجة الى رخصة السياقة تكون في بعض الحالات ضرورية للأفراد خصوصا لمن يعملون على الطرقات و في مجالات النقل و اللوجستيك او حتى لمن لا يجد وسيلة اخرى للاتحاق بعمله و نقل افراد عائلته.

إنتهى زمن استرداد رخصة السياقة بـ"المعريفة "

سينهي العمل برخصة السياقة البيومترية الممارسات الإدارية التي تعكف الدولة على القضاء عليها منذ زمن طويل لا سيما ماتعلق بالمحسوبية و استخدام العلاقات و المعارف لاسترجاع رخصة السياقة، حيث ستسحب رخص السياقة في حالات محدودة نص عليها قانون المرور الجديد عند إرتكاب الجنح او عند نفاذ الرصيد من النقاط جيث سيتوجب على السائق ان يسلم رخصته الى المصالح المرهلة التابعة لوزارة الداخلية.

ويخضع لإعادة تأهيل فيما عدا ذالك سيتم الخصم من النقاط ويمكن لسائقين الذين لم يتلقوا مخالفات لمدة زمنية معينة ان يسترجعوا نقاطهم تلقائيا

المستهترون بحياتك على الطرقات سيضربون في جيوبهم

صحيح أن نظام رخصة السياقة بالتنقيط لا يعتمد بشكل أساس على سحب رخصة السياقة المباشر ولكن العقوبات المالية التي ستطبق على كل مخالفة قد عرفت زيادات و تطبيقها سيكون بشكل صارم وتتراوح الغرامات بين 2000 دينار جزائري بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى على غرار أعطاب اجهزة الإنارة و عدم استعمال الإشارة و 2500 دينار للمخالفات من الدرجة الثانية مثل التخفيض غير العادي لسرعة و السير على الخط المتواصل كما سيتم اعتماد غرامات من 3000 دينار بالنسبة للمخالفات من الدرجة الثالثة على غرار عدم إستعمال حزام الأمن اما غرامات الدرجة الرابعة التي تنتج عن مخالفات مثل المناورة بشكل خطير و عدم إحترام إشارة قف فتصل الى 5000 دينار في حين اصحاب الوزن الثقيل معرضون لغرامات ما بين 20 الف دينار و 50 الف دينار عند مخالفتهم الوزن المسموح به.