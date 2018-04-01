بالفيديو:هدف فغولي في مرمى طرابزون سبور

افتتح سفيان فغولي باب التسجيل مبكرا في مباراة ناديه غالاتاسراي عشية الأحد مع ضيفه طرابزون سبور، عن الجولة 27 من الدوري التركي الممتاز......

حيث استغل الدولي الجزائري وجوده أمام الشباك ليُوقع الهدف الافتتاحي لفريقه، وبالتالي دعم حصيلته بهدف جديد، ليصل إلى سادس أهدافه في مسابقة "سوبر ليغ"، مع امتلاكه هدفا آخرا في كأس تركيا، كما بصم فغولي على 8 تمريرات حاسمة في المجموع، بينها 7 في الدوري.

هدف فغولي أمام طرابزون سبور: