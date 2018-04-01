لحظة الاعتداء على سيدة جزائرية بإحدى مستشفيات ولاية ميشيغان ⁧‫الأمريكية

أظهر فيديو تداولته وسائل إعلام أمريكية تعرض مواطنة جزائرية تدرس بالولايات المتحدة للإعتداء في أحد المستشفايات بولاية ميتشجن.

و تعود الحادثة حسب ما نقلته صحيفة "ميترو" الأمريكية إلى الـ10 من فيفري الماضي حينما باغت مواطن أمريكي الطالبة الجزائرية من الخلف قبل أن ينهال عليها بلكمات على مستوى الوجه.

و كانت الجزائرية التي أظهرها مقطع الفيديو مرتدية الحجاب تسأل قبل الإعتداء موظفة الاستقبال عن معطيات حول علاج كسور الفك قبل ان تتعرض لضرب مبرح.

و لم يدم الأمر طويلا قبل أن يتدخل رجال الأمن بسرعة كبيرة ويطرحو المعتدي أرضا.

وجرى اعتقال الجاني الذي اعترف بأنه اعتدى على الفتاة، على أن يتم تقديمه أمام المحكمة خلال وقت لاحق، وذلك بعد إخضاعه لاختبار السلامة العقلية.

وقالت الضحية إنها تخشى أن تكون قد تعرضت للهجوم بسبب العنصرية تجاه الإسلام، مضيفة “كنت أنا الفتاة الوحيدة التي ترتدي الحجاب”.