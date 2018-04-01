عودة الأمطار على الولايات الشمالية

ستعود الأمطار إلى التساقط يوم الأربعاء بسبب قدوم إضطراب جوي من ضعيف إلى متوسط النشاط محمل بأمطار.وقالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن الإضطراب الجوي سيكون سريعا.

مفيدة بأن الأجواء يوم الثلاثاء ستكون من غائمة الى مغشاة مع زخات من الأمطار على الولايات الداخلية.

لتتحسن خلال الليل بينما على الولايات الشرقية فالأجواء من مغشاة إلى غائمة ابتداء من الظهيرة مرفوقة بامطار.

درجات الحرارة يوم الثلاثاء تتراوح من 18 الى 28 درجة على الولايات الشمالية

بينما يوم الاربعاء فالأجواء غائمة نسبيا على السواحل الغربية تكون أكثر إعتبارا على الولايات الداخلية والمرتفعات.

مرفوقة بأمطار تتحسن خلال الظهيرة، في حين على الولايات الوسطى والشرقية سحب ممطرة خاصة على الولايات الداخلية.

درجات الحرارة ستشهد انخفاضا لتتراوح من 16 الى 22 درجة على السواحل ومن 16 الى 24 درجة على الولايات الداخلية.