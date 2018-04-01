جديد الخدمة الوطنية

تشرع مديرية الخدمة الوطنية قريبا، في إدماج كل شاب حسب تخصصه خلال فترة الخدمة الوطنية، ويهدف هذا الإجراء على إكساب خبرة لفائدة خريجي الجامعات ومعاهد التكوين بالنسبة للبطالين، أو مواصلة العمل بنفس المنصب بالنسبة للموظفين.

كشفت مصادر مسؤولة لـ”الشروق”، أن مديرية الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني، قدمت نهاية الأسبوع المنصرم ،المشروع بشكله النهائي على طاولة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، قصد السماح بإدماج مجندي الواجب الوطني، كل حسب تخصصه وتكوينه وإرادته، خلال فترة الخدمة الوطنية.

وفي التفاصيل فإن المشروع، عبارة عن دراسة شاملة ستمكن المجندين للخدمة الوطنية بأداء واجبهم الوطني، حسب رغبتهم مما سيساعدهم على مواصلة مشاورهم كأنهم خارج مراكز الخدمة الوطنية بالنسبة للموظفين من جهة ومن جهة أخرى ستسمح للبطالين المتخرجين من الجامعات ومعاهد التكوين والذين التحقوا مباشرة بالخدمة الوطنية من اكتساب الخبرة تؤهلهم بمزاولة عملهم بعد إتمام مدة الخدمة.

وحسب ذات المصدر فإن الإجراء الجديد لمديرية الخدمة الوطنية سيسمح للمجندين بمواصلة تخصصات عملهم أو تكوينهم داخل الثكنات، فمثلا إذا كان الشاب المجند له شهادة في الإعلام الآلي سيوجه لمصالح الإعلام الآلي، ومن له علوم الإعلام والاتصال سيوجه إلى دوائر الاتصال بمختلف مصالح ومديريات الجيش والثكنات، ونفس الشيء بالنسبة لتخصصات الميكانيك والتصليح، الترصيص والطب وغيرها من التخصصات، والأمر يشمل سواء الذين أكملوا دراستهم العليا “أصحاب شهادات الجامعية” أو هؤلاء الذين خضعوا للتكوين بمراكز ومعاهد التكوين المهني، وكذا الذين تم استدعائهم وهم في مناصب عملهم أو حتى البطالين.

المشروع الجديد، يدخل في إطار الإستراتيجية التي انتهجتها وزارة الدفاع الوطني لتحقيق الاحترافية لفائدة الشباب والتكفل الأفضل بانشغالاتهم والاقتراب أكثر من المواطنين، كما يدخل في إطار المسعى الذي باشرته وزارة الدفاع الوطني الرامي إلى عصرنة وتطوير هياكل الجيش الوطني الشعبي خصيصا للخدمة الوطنية والذي بدأت منه في إعادة النظر في الإطار القانوني لها وإعادة انتشار هياكل تسييرها، حسب المصادر ذاتها.

ومعلوم أن مديرية الخدمة الوطنية سبق أن أقرت إجراءات لصالح الملزمين بواجبات التجنيد الذين لديهم مستوى دراسي لا يتعدى السنة السادسة ابتدائي، إذ يمكن لهؤلاء الاستفادة خلال مدة الخدمة من تكوين يمكنهم من الحصول على شهادات علمية وتكوينية تحررهم من الأمية وتساعدهم على ولوج عالم الشغل.