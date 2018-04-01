حاليلوزيتش في تصريحات مثيرة... يكشف عن أفضل ذكرياته مع الخضر

نزل المدرب السابق للمنتخب الوطني والحالي لمنتخب اليابان وحيد حاليلوزيتش، ضيفا صباح اليوم على حصة "تيلي فووت" الشهيرة، أين تطرق للعديد من المواضيع، وأبرزها مسيرته مع الخضر خلال مونديال البرازيل 2014، أين صرح قائلا:" ما عشته مع الجزائر في المونديال أمر خرافي، أسعدنا شعبا كاملا بوصولنا للدور الثاني، بعدما حققنا مشوار بطولي وسابقة في تاريخ الكرة الجزائرية، ولما لا أكررها مرة أخرى مع اليابان في مونديال روسيا ، ويعتبر هذا الإنجاز من أفضل ذكريات مشواري الكروي"

كما أكد حاليلوزيتش أنه كان بإمكان الخضر تجاوز المنتخب الألماني في ثمن نهائي مونديال البرازيل، بحيث قال:" حقيقة كنا أقرب لتجاوز المنتخب الألماني وخضنا مباراة كبيرة لكن التأهل عاد للمانشفات للأسف بعامل الخبرة ".

وعن الفوارق الموجودة بين المنتخبين الياباني والجزائري، أجاب إبن البوسنة قائلا:" جماعيا المنتخب الياباني أقوى من الخضر لكن من ناحية الفرديات الجزائر أفضل ".

وعن اللاعبين الأفضل الذين دربهم خلال مسيرته في الميادين، أكد حاليلوزيتش قائلا:" هناك رونالدينيو رغم أنني لم أعمل معه مطولا، بالإضافة لباوليتلا، دروغبا، يايا توري وآخرين".

وأجاب حاليلوزيتيش عن بعض الأجوبة الخفيفة على هامش مروره بالحصة، أكد من خلالها رغبته في تدريب باريس سان جرمان مجددا خاصة بالتشكيلة الحالية، مؤكدا أنه مستعد للعودة للعمل من جديد في البطولة الفرنسية التي غادرها منذ سنوات عديدة.

وتحدث حاليلوزيتش عن شخصيته في ميدان التدريب، وإتخاذه قرارات إنفرادية خاصة أنه لا يتعامل مع الإنضباط.