أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أنه مهمة القطاع هو القضاء على الآفات البيروقراطية على مستوى كل الإدارة.وقال بدوي وخلال إشرافه على إطلاق أول رخصة سياقة بيومترية، أنه وزارة الداخلية ستعمل على عصرنة الإدارة المحلية، من خلال القضاء أولا على كل ما هو ورقي.

وأضاف بدوي، أن هدف القطاع هو القضاء على الآفات البيروقراطية على مستوى كل الإدارة، وسيعمل على مواصلة هذا المسار.

وأكد بدوي، أن القطاع يعمل على توطيد العلاقة بين الإدارة والمواطن.