الجزائر تتحرك لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية

كشفت مصادر إعلامية عن مساع عربية حثيثة لإعادة عضوية سوريا في الجامعة العربية.

ووفقا لوكالة "المعلومة" العراقية، فقد كشف النائب العراقي جاسم محمد جعفر، عن مساع عراقية عربية حثيثة لإعادة عضوية سوريا في الجامعة العربية، مؤكداً أن إعادة سوريا إلى وضعها الطبيعي سيسهم في استقرار حدود بلاده وتحصينها ضد الهجمات الإرهابية.

وقال النائب العراقي، إن "العراق ومصر والجزائر وتونس يدعمون وبقوة عودة سوريا إلى وضعها الطبيعي وإعادة عضويتها في الجامعة العربية". وأضاف: "مصر هي اللاعب الأبرز كونها تسيطر إداريا على الجامعة العربية ما يجعل دعمها للملف إيجابياً جداً".