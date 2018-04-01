وزير الداخلية نور الدين بدوي يعلن عن طرق جديدة!



بطاقة ترقيم المركبات الالكترونية ستدخل حيز الخدمة في سبتمبر المقبل

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، عن خدمات جديدة لصالح المواطن.

وقال بدوي أنه بداية من شهر ماي المقبل، سيكون بإمكان المواطنين دفع غرامات مخالفات المرور عبر نظام إلكتروني.

وجاء هذا خلال إشرافه اليوم على إطلاق أول رخصة سياقة بيومترية.

كما كشف الوزير بأنه سيتم عقد إتفاقية مع بريد الجزائر من أجل إيصال بطاقة التعريف البيومترية إلى مقر سكن المواطن طالب البطاقة مع الرمز السري الخاص به.

بطاقة ترقيم المركبات الالكترونية

كما كشف وزير الداخلية أنه سيتم إطلاق بطاقة ترقيم المركبات الالكترونية في شهر سبتمبر من العام الجاري 2018.