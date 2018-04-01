يكتب تاريخه مع "غالاكسي" في ظرف 6 دقائق
بالفيديو: براهيموفيتش يسجل هدفين خرافيين في اول مباراة له في الدوري الامريكي
نجح اسطورة كرة القدم السويدية زلاتان ابراهيموفيتش في اثبات نفسه مجدداً بعد ان سجل مرتين في مباراة الاولى مع نادي لوس انجلوس غالاكسي في 6 دقائق فقط ليقود فريقه الى الفوز بنتيجة 4 – 3 بعد ان كان فريقه متاخراً بنتيجة 3 – 1 على نادي لوس انجلوس لكرة القدم .
وكان النجم السويدي قد دخل في الدقيقة ال 71 للقاء حيث سجل هدف التعادل من خلال تسديدة عن بعد 35 ياردة ، قبل ان يسجل عبر راسية في الوقت البدل عن ضائع في 6 دقائق فقط .
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