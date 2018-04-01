بدوي: دفع المخالفات سيكون إلكترونيا بداية من هذا التاريخ

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أنه سيتم دفع مخالفات السياقة عبر نظام إلكتروني، بداية ماي المقبل.بدوي وخلال إشرافه على إطلاق أول رخصة سياقة بيومترية، قال “أن هذه البطاقة تسهل فعاليات تدخل السلطات العمومية (الأمن والدرك الوطني).

كما أعلن وزير الداخلية، أنه سيتم تزويد البلديات بالقارءات بطاقة الوطنية، والرخص البيوتمريتين، على مستوى بلديات العاصمة كمرحلة أولى بداية شهر ماي المقبل.

ليتم تعميمها عبر بلديات الوطن قبل نهاية السنة، لبلوغ مستوى متقدم من العصرنة.

في إنتظار أن تتزود مصالح الأمن الوطني والدرك، بها

كما أكد الوزير أن تصميم رخصة السياقة البيومترية بطريقة يمنع تزويرها.

وأشار بدوي، إلى أن المنضومة المتكاملة التي وضعتها الحكومة من أجل السلامة، ستكشل مفتاح تنفيذها عبر ما تحمله من تكنولجيات حديثة.

يساهم بفاعلية بتحقيق الأمانة المرورية، والتقليل من الحواديث المرور