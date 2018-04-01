أول تصريح جزائري رسمي بخصوص ملف المغرب لاستضافة مونديال 2026

أكد وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي السبت بولاية البيض أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمر الحكومة بدعم ملف المغرب لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2026.

وقال ولد علي أن "قرار فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة القاضي بدعم الجزائر للمغرب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2026 ننفذه بكل اعتزاز".

وأبرز ولد علي أن دائرته الوزارية "ملتزمة وترافق هذا القرار السيادي في دعم الجزائر لملف استضافة المغرب لكأس العالم".

وتجدر الإشارة إلى أن رئاسة الجمهورية كانت قد وافقت رسمياً على طلب المغرب انضمام النجم السابق للمنتخب الجزائري لكرة القدم، لخضر بلومي، إلى قائمة سفراء الملف المغربي لمساندة الملف.

وانضم لخضر بلومي، الذي يبلغ من العمر 59 عاما، رسميا إلى قائمة السفراء الذي تمّ اختيارهم لتمثيل ملف المغرب؛ وهم العاجي ديدييه‎ دروغبا والكاميروني صامويل إيتو، كما يجري التفاوض مع المصري محمد صلاح والبرتغالي كريستيانو رونالدو من أجل الترويج لملف "المغرب 2026".