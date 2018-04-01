بداية تسليم رخص السياقة البيومترية

كشف مصدر مسؤول من وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية لـ "البلاد.نت" أن إطلاق رخصة السياقة البيومترية بالتنقيط سيكون اليوم الاحد تحت إشراف وزير القطاع نور الدين بدوي و بحضور أعضاء من الحكومة.

و حسب ذات المصدر فإن هذه الرخصة ستطلق مبدئيا بأربع بلديات نموذجية و هي الجزائر الوسطى ؛ بابا حسن ؛ الدار البيضاء و القبة.

و سيتزامن ذلك مع إطلاق الشباك الإلكتروني بهذه البلديات حيث سيتم القضاء على الأوراق بمعنى بلوغ هدف صفر وثيقة في انتظار تعميمه على بقية البلديات.

و سيتم حفل إطلاق رخصة السياقة البيومترية بالتنقيط بالمركز الوطني لانتاج السندات و الوثائق المؤمنة بالحميز اين سيتم عرض عملية إنتاج هذه الرخصة.

و من المنتظر أن تتم اليوم عملية تسليم اول رخصة لأحد المستفيدين بإحدى البلديات النموذجية.

و ستسلم هذه الرخصة مبدئيا للفائزين بامتحان السياقة فيما سيعمم لاحقا .

و للتذكير فإن عملية طبع هذه الرخصة يتم بالمطبعة الرسمية.