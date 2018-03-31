دخول موفق لرشيد غزال في مباراة النهائية ضد البياسجي

إنهزم نادي موناكو سهرة اليوم السبت في نهائي كأس الرابطة الفرنسية ضد نادي باريس سان جيرمان و ذلك بثلاثة أهداف دون رد.

وسجل ثلاثية البياسجي في اللقاء الذي جرى على ملعب “بوردو” كل من كافاني من ركلة جزاء في الدقيقة ال8.

وكذا أنخيل دي ماريا في الدقيقة ال21 في حين عاد كافاني ووقع الهدف الثالث لفريقه والثاني له في الدقيقة ال85.

وشارك اللاعب الدولي الجزائري رشيد غزال بداية من الدقيقة ال80 مكان زميله البرتغالي جواو موتينيو لكنه عجز عن قلب الموازين رغم دخوله الموفق

ليخسر أبناء إمارة موناكو اللقب لصالح أبناء العاصمة الفرنسية باريس.