هذا ما قاله ولد علي حول دعم ملف المغرب لإستضافة كأس العالم 2026

أكد وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي صبيحة يوم السبت، حرصه الشديد على تنفيذ القرار الرئاسي القاضي بدعم المغرب لإستضافة كأس العالم 2026.

وقال ولد علي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية خلال زيارته التفقدية لهياكل قطاعة بولاية البيض.

“قرار رئيس الجمهورية القاضي بدعم الجزائر للمغرب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2026 ننفذه بكل إعتزاز”.

وأضاف المسؤول الأول عن الرياضة في الجزائر:”الوزارة ملتزمة وترافق هذا القرار السيادي في دعم الجزائر لملف استضافة المغرب لكأس العالم”.



