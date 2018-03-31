بالفيديو .. ياسمين عماري و المعروفة بالسلطانة رازان تكشف سبب تفضيلها The Voice بنسخته الفرنسية على العربية

كشفت المغنية ياسمين عماري و المعروفة بالسلطانة رازان في مسلسل عاشور العاشر أن سبب تم إختيارها لبرنامج The Voice بنسخته الفرنسية على العربية أنها لديها طموح كبير و هو الترويج للأغنية الجزائرية و الذهاب بها بعيدا كما أكدت في وقت لاحق من الحصة أنها لن تمانع المشاركة في البرامج العربية ، للتذكير أن المغنية ياسمين عماري لقت رواجا كبير في فرنسا و هي متأهلة الآن إلى الدور الثاني من المسابقة