في أول مشاركة له ... سليماني يقود نيوكاسل لتحقيق الفوز

بصم النجم الجزائري إسلام سليماني أمسية اليوم على أول مُشاركة له مع فريق “نيوكاسل” الإنجليزي الذي إلتحق به في الميركاتو الشتوي.

وذلك بعد دخوله بديلا بداية من الدقيقة ال75 مكان زميله “دوايت جايل” في لقاء فريقه ضد “هيديرسفيلد تاون”.

الذي إنتهى بفوز “الماغبايز” بهدف دون رد لحساب الأسبوع ال32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف أشبال رافايل بينيتيز في الدقيقة ال80 أي بعد دخول المُهاجم الدولي الجزائري.

وبهذا يكون “السوبر سليم” قد شارك بألوان فريقه بعد طول غياب بسبب الإصابة التي كان يُعاني منها.