وضع مخطط حكومي للتحكم والتعامل مع ملف حليب الأكياس

قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد القادر بوعزقي، أنه سيتم وضع مخطط حكومي قريبا و ذلك من أجل التحكم والتعامل مع ملف حليب الأكياس حيث تشهد الجزائر في هذا الوقت ندرة حادة في الحليب السائل، المباع في أكياس بلاستيكية في المتاجر ما شكل أزمة خانقة لاسيما لدى محدودي الدخل حيث يدفع هذا الوضع كثيرا منهم إلى الاستيقاظ باكراً للحصول على كمية من الحليب أو تسجيل أسمائهم لدى المتاجر حتى تترك لهم حصتهم، أو الانتظار في طوابير طويلة لشراء كيس أو كيسين، في رحلة متكررة يوميا.

و تبقى الأزمة تراوح مكانها منذ مدة طويلة تبادل فيها كل من الموزعين و ملاك الملبنات الإتهامات في حين لم تفلح الإجراءات الأخيرة للحكومة في كبح جناح الأزمة.

وأشهر بوعزقي سيف الحجاج في وجه متعاملي الحليب بعد تأكيده أن مشكل ندرة الحليب ليس له علاقة بنقص في التزويد ببودرة الحليب، بل يكمن في المضاربة وأن التحقيقات فتحت مع الملبنات لكشف المتورطين في المضاربة، مبرزا أن كل ملبنة لا تحترم بنود الاتفاقية المبرمة مع الديوان تقصى نهائيا من رزنامة التموين بمسحوق الحليب وهذه الخطوة تهدف على حد قوله الى ”تتبع مسار مسحوق الحليب من مرحلة التموين وصولا الى المنتوج كامل الصنع على مستوى تجار التجزئة، كما أن المحولين مطالبون بدورهم بإلزام الموزعين بضرورة ملء استمارة تتضمن أختام تجار التجزئة للحليب المبستر والتي ترفق بالوثيقة التي يمنحها الديوان لأصحاب الملبنات لتحديد وجهة المنتوج