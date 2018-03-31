الحماية المدنية تحذر من الرياح العاتية

دعت مصالح الحماية المدنية صبيحة يوم السبت المواطنين إلى توخي الحذر و اليقظة و احترام التعليمات الوقائية القاعدية نظرا لهبوب رياح قوية على المناطق الساحلية للبلاد قد تصل شدتها الى 80 كم/سا.

و تتمثل التعليمات الوقائية الواجب احترامها بغية تفادي الحوادث المنزلية و حوادث المرور نتيجة سوء احوال الطقس لاسيما في ترتيب و تثبيت الاشياء الحساسة للرياح أو تلك التي قد تتسبب في افسادها و ضمان وسائل الانارة الاستعجالية التي لا تشتغل بالكهرباء (المصابيح اليدوية مع ضمان بطاريات لتشغليها).

كما توصي مصالح الحماية المدنية بحماية النوافذ الزجاجية بغلق الشبابيك و الستائر و بالابتعاد عن النوافذ و حماية السيارات و الحيوانات و الادوات الخاصة.

و ينصح أيضا بعدم الاقتراب من ضفاف البحر و البحيرات و الوديان بينما يتوجب على مهنيي البناء جعل الرافعات في وضعية الدوران.

و تدعو الحماية المدنية المواطنين قبل اي تنقل الى الاطلاع على اخبار احوال الطقس و شبكة الطرقات و في حالة تنقلهم الى اي مكان الى تفادي المناطق الغابية و الحد من السرعة و اعلام قريب لهم بساعة انطلاقهم و وجهتهم و ساعة وصولهم.