بعد سنوات عديدة من الإستيراد .. الجزائر ستقوم بتصدير الملابس إلى الخارج

خصصت وسائل إعلام تركية حيزا كبيرا من اهتمامها اليوم للحديث عن مركب النسيج الضخم في الجزائر الذي هو ثمرة شراكة بين الجزائر و تركيا ، بين الشركة التركية "انترتاي" فرع مجمع "تايبا" والمؤسسات الجزائرية العمومية "سي اند اش" و"تيكسالغ" و"اس ان تي ا" والتي توجت بإنشاء الشركة المختلطة "تايال".

و قالت الصحافة التركية أن هذا المشروع أثمر مصنع لنسيج لا مثيل له في غرب المتوسط و اوروبا، كما يعتبر الأكبر في كل إفريقيا.

و أشار موقع إيتكار و هو منصة تركية مخصصة لصناعة النسيج أن المشروع هو في الحقيقة "مدينة مخصصة بالكامل للمنسوجات "جسدت فوق أراضي "المنطقة الصناعية لسيدي خطاب (ولاية غليزان) ".

في حين كشفت صحيفة دايلي صباح التركية الحكومية أن الشركة المختلطة "تايال" تخطط لتصدير 50 بالمئة من منتجاتها النسيجية إلى اسواق خارج الجزائر.

و جاء الإهتمام التركي في سياق إحتضان ولاية بورصة التركية فعالية "بورتيكس" لمنتجات النسيج بمشاركة ممثلي نحو 360 شركة من 36 دولة تسعى من خلالها تركيا الى ايجاد اسواق لمنتجات مصنعها في الجزائر خصوصا وان بورصة استضافت العام الماضي حوالي 6 آلاف مشتر أجنبي خلال فعاليات الطبعة السابقة من نفس الصالون.

يذكر أن مشروع مركب النسيج الجزائري التركي يتكون من ثمانية مصانع بطاقة إجمالية متوقعة تقدر ب44 مليون متر خطي سنويا بالنسبة للنسج و12.200 طن بالنسبة للغزل و 30 مليون قطعة موجهة للإنتاج السراويل والأقمصة في حين ان مصنع الغزل قد دخل فعليا في عملية الإنتاج التجريبي.