براهيمي ومحرز ضمن قائمة نجوم العالم لسنة 2018

تواجد لاعبان جزائريان فقط وهما ياسين براهيمي ورياض محرز، في قائمة أفضل 500 لاعب في العالم، التي أعدتها مجلة “وورلد سوكر” العالمية وأعلنت عنها الجمعة.

بالمقابل عرفت اللائحة تواجد 11 لاعبا مغربيا وهو ما يمثل نصف عدد اللاعبين العرب الذين دخلوا القائمة وعددهم 22 لاعبا.

وتتشكل قائمة اللاعبين المغاربة من لاعبين كثر و هم كل من “يونس بلهندة، مهدي بن عطية، سفيان بوفال، مبارك بوصوفة، كريم الأحمدي، أيوب الكعبي، أشرف حكيمي، أمين حارث، زكرياء لبيض، نصير مزراوي، حكيم زياش”.

أما البلد العربي الثاني الذي عرف أكبر حضور في هذه اللائحة فهو مصر، بأربعة لاعبين يتقدمهم هداف “البريمرليغ” الإنجليزي مع فريقه ليفربول محمد صلاح، والحارس المخضرم عصام الحضري، بالإضافة الى اللاعبين أحمد فتحي وشيكابالا..

بقية مقاعد العرب في قائمة الـ500 لاعب الأفضل في العالم، توزعت على ثنائي المنتخب السوري عمر السومة وعمر خربين. والنجم التونسي في فريق الدحيل القطري وهدافه يوسف المساكني. ومن السعودية فهد المولد ومن قطر أكرم عفيف.