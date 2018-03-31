حملة تشجير واسعة تمس مختلف بلديات الولاية

نظمت شركة اتصالات الجزائر، والكشافة الإسلامية الجزائرية حملة تشجير واسعة عبر كامل التراب الوطني بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشجرة، وقد دامت هذه الحملة طيلة هذا الاسبوع بداية من يوم السبت الماضي 24 مارس 2018.

وتهدف اتصالات الجزائر من وراء مبادرتها هذه، إلى تحسيس المواطنين تجاه ضرورة الحفاظ على بيئة صحية ودعوتهم للمساهمة من خلال لمسة مواطنة في هذا الموسم الربيعي.

وقد قاد هذه الحملة طيلة هذا الأسبوع عبر مختلف ولايات الوطن، موظفو شركة اتصالات الجزائر وأبنائهم بالإضافة إلى عناصر الكشافة الإسلامية الجزائرية، حيث عملوا سويا على توعية المواطنين بخصوص الدور الهام الذي يلعبه النظام الإيكولوجي الغابي في تحقيق توازن المحيط الحيوي و اتاحة الفرصة للأطفال للمساهمة بشكل فعال في تطوير بيئتهم.

كما تاتي هذه المبادرة المهمة باعتبار شركة اتصالات الجزائر، شركة مواطنة.