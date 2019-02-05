غدا الأربعاء آخر أجل للتسجيل بالقوائم الإنتخابية للتصويت في الرئاسيات

تنتهي غدا الأربعاء 6 فيفري فترة التسجيلات بالقوائم الإنتخابية على مستوى البلديات، والتي انطلقت يوم 23 جانفي الماضي.

ولن يكون في إمكان أي مواطن التسجيل بالقوائم الإنتخابية، بعد يوم الغد، أو حتى إعلان ترشحه للرئاسيات.

وذلك أن التسجيل بالقوائم الإنتخابية يعد شرطا لقبول الترشح للرئاسات، أو أي استحقاقات انتخابية أخرى.

وقدّمت وزارة الداخلية عدة تسهيلات للراغبين في تسجيل أنفسهم بالقوائم الإنتخابية، حيث يمكن لمن غير مقر إقامته.

التقرب من مصالح البلدية الجديدة للتسجيل، وسيتم شطب اسمه تلقائيا من قوائم التسجيلات ببلدية الإقامة القديمة.