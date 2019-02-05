جاب الله يكثف زياراته بحثا عن مرشح توافقي للمعارضة

تحولت جبهة العدالة والتنمية في مبادرتها التشاورية مع أحزاب المعارضة إلى السرعة القصوى من أجل الوصول إلى إختيار شخصية توافقية تدخل الإنتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أفريل القادم.

فبعد اللقاء الذي جمع رئيس الجبهة، عبد الله جاب الله، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات أمس، زار جاب الله اليوم، ثلاثة شخصيات سياسية، وهم رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش، ونور الدين بحبوح رئيس حزب اتحاد القوى الديمقراطية والاقتصادية، و كريم طابو رئيس حزب قيد التأسيس، على أن يجري لقاء تشاوي مع وزير الاتصال الأسبق عبد العزيز رحابي، لتستمر يوم الخميس مع رئيس حزب الوطنيين الأحرار عبد العزيز غرمول.

وفي السياق، كشف رئيس مجلس الشورى الوطني لجبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، عن وجود اتصالات متقدمة مع قيادات أحزاب معارضة وبعض الشخصيات الوطنية، والتي تتقدمهم حركة مجتمع السلم، وحركة البناء، وحتى التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، دون الإفصاح عن طبيعة التوافقات الحاصلة.

ومن جهة أخرى، يرى بن خلاف، بأن رئاسيات 18 أفريل ستشهد دخول العديد من المترشحين، ولا يمكن حصر المنافسة بين مرشح السلطة والجنرال المتقاعد علي غديري ورئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، مؤكدا أن موقف حزبه سيحسم بعد “عقد مشاورات ولقاءات مع أحزاب المعارضة من أجل التوافق على شخصية معينة”.

وكانت جبهة العدالة والتنمية أعلنت في بيان توج اجتماع مجلس الشورى الوطني نهاية الأسبوع دعمها لمرشح توافقي يتبنى مشروعا يتضمن الإصلاح الدستوري والقانوني، الذي يكفل حق الأمة في السلطة والثروة وحرية الاختيار والتصرف فيهما، ويوفر كافة الشروط التي تضمن انتخابات حرة ونزيهة.