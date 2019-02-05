تركيب السيارات : نحو إدراج تجهيز السيارات بسيرغاز في دفتر الشروط

كشف وزير الطاقة مصطفى قيطوني، اليوم الثلاثاء 5 فيفري، أنه يتم بالتنسيق مع وزارة الصناعة من أجل تجهيز المركبات التي يتم تجميعها في الجزائر بالسيرغاز في دفتر شروط.

وقال قيطوني إنه يتوجب على شركات تركيب السيارات مستقبلا “تزويد ما بين 10 و 20 بالمائة من المركبات بسيرغاز عكس الاتجاه الحالي من خلال زيادة استخدام هذا النوع من الوقود”، بحسب وكالة الانباء الجزائرية.

وأكد الوزير على هامش عملية تدشين محطة خدمات “نفطال” لبني سليمان (70 كلم شرق المدية)، أنه يجري حاليا التحضير لدفتر شروط بالتنسيق مع وزارة الصناعة ل”تحديد حصة المركبات المجهزة بتجهيز سيرغاز التي ستنتج مستقبلا بورشات قطع الغيار التي سيتم تنصيبها على مستوى الوطن”.

وقال مصطفى قيطوني أن الهدف من هذا الإجراء الجديد هو الوصول إلى عتبة مليون سيارة تسير بسيرغاز بحلول عام 2021، ملحا على “ضرورة تغيير أنماط الاستهلاك عكس الاتجاه الحالي الذي يفضل استخدام أنواع وقود أخرى بما في ذلك البنزين و المازوت على حساب سيرغاز الذي يعد أكثر اقتصادا وأقل تلويثا”.