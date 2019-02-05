هدى فرعون تأمر بالتسريع في فتح المراكز البريدية المغلقة

قررت وزارة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال هدى فرعون فتح المكاتب البريدية المغلقة عبر الوطن.

وشددت خلال زيارة لها شملت وليتي بومرداس و تيزي و زو على ضرورة توفير مكتب بريدي لكل حي سكني.

وبلغ عدد المكاتب البريدية المتواجدة على مستوى ولاية تيزي، 167 مكتبا وبقى منها 8 مغلقة فقط.

قرار اعادة فتح كل المكاتب المغلقة واعادة تهيئة المنشئات البريدية وبرمجتها من طرف لجنة ولائية.

كما أكدت الوزيرة على ضرورة فتح مكتب بكل منطقة سكانية قبل حتى اسكان المواطنين وتوظيف عامل لكل شباك.

وتوظيف العمال وضرورة وجود ساعي بريد لكل قرية، والتأكيد قبل اسكان المواطنين يجب تخصيص محلات بريد .

أما بولاية بومرداس وفي مجال تكنولوجيا الاتصال، تم انجاز 29 برنامج مخصص لـ 18 بلدية لعام 2018