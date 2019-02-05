أسعار النفط ستكون أكثر قوة هذا العام

أكد الرئيس التنفيذي لشركة "بي.بي" أن ظروف سوق النفط يفترض أن تتحسن خلال الأشهر المقبلة، متوقعاً أن تكون أسعار النفط أكثر قوة هذا العام.

وقال " بوب دادلي" في تعليقات مع محطة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنه بالنظر إلى أسواق الطاقة فمن المتوقع أن تكون أكثر ثباتاً خلال عام 2019. وأضاف أنه لا يستطيع أن يتنبأ بسعر النفط لكن "بي.بي" وضعت خططها على أنه سوف يتراوح بين 50 و65 دولاراً للبرميل.

وتأتي تعليقات "دادلي" بالتزامن مع تكهنات تشير إلى أن العقوبات الأمريكية ضد فنزويلا إلى جانب خفض الإنتاج المتبع من قبل أوبك سيعوض طفرة المعروض المحتملة هذا العام.