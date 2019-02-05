20 عارض جزائري في ” فروي لوجستيكا 2019 ” بألمانيا

سيشارك 20 عارضا جزائريا في الفلاحة وصناعة المواد الغذائية في الطبعة ال137 للصالون الدولي ” فروي لوجستيكا 2019 ” ببرلين في ألمانيا.

وسيشارك الوفد الجزائري الذي يترأسه وزير التجارة، محمد جلاب، بداية من إلى 8 فبراير الجاري في هذا الصالون.

لإبراز الامكانيات الفلاحية الجزائرية ذات الصبغة العالمية مع البحث عن فرص جديدة للتصدير.

وسيشكل هذا الصالون فرصة للمؤسسات الجزائرية للتعريف بجودة الانتاج المحلي مع اقتراح عروض متنوعة.

بالإضافة إلى كونه فرصة لخلق علاقات عمل جديدة تسمح بترقية صادرات الإنتاج الفلاحي و صناعة المواد الغذائية الوطنية.