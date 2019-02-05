بالفيديو/ مقري في حملة انتخابية مسبقة : “الرئاسيات يجب أن تكون فرصة للتوافق بين الجزائريين”

شرع رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، في نشاط عبر صفحته الرسمية بشكل يوحي بانطلاق حملة انتخابية غير رسمية.

مقري بث فيديو من 4 دقائق من أجل الدفاع عن قضية التوافق الوطني، وجعل الانتخابات الرئاسية محطة للتوافق الوطني، حيث قال عن القاعدة الأولى التي تمثل مرتكزات التنمية هي الشرعية والتوافق السياسي، فلا تنمية دون استقرار سياسي واجتماعي وتجارب البشر اكدت ذلك.

وقال مقري “سألت الدكتور مهاتير كيف استطعت أن تحقق نهضة ماليزيا فقال لي الخطوة الأولى التي قمت بها هي تحقيق التوافق بين الماليزيين”، وأضاف “نحن نعيش حالة أزمة اقتصادية وكل المؤشرات تدل بأننا نسير نحو أزمة أكثر عمقا وخطورة على الإنسجام الاجتماعي، إذا أردنا الذهاب إلى التنمية فيجب أن تكون الانتخابات فرصة لتحقيق التنمية بين كل الجزائريين.

وأضاف مقري إن الانتخابات يجب أن تكون فرصة لتحقيق التوافق بين الجزائريين على المستوى الحكومي وعلى رؤية اقتصادية وكيفية تحقيق الانتقال الاقتصادي والسياسي