الثلوج تعزل 12 ولاية.. والجيش يتدخل لإنقاذ العالقين

تدخلت مفارز للجيش الوطني الشعبي لفك العزلة عن عدة مناطق عرفت تساقطا كثيفا للثلوج خلال الـ 24 ساعة الماضية بعدد من ولايات الشرق التابعة للناحية العسكرية الخامسة، فيما تسببت سوء الأحوال الجوية في قطع 18 طريقا وطنيا و21 ولائيا عبر 12 ولاية.

وأفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني الثلاثاء أنه “إثر التقلبات الجوية بالولايات الشرقية المصحوبة بتساقط الثلوج، و تطبيقا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، تدخلت مفارز للجيش الوطني الشعبي على مستوى المناطق المعزولة بإقليم الناحية العسكرية الخامسة لفتح الطرق وفك العزلة على المواطنين، بتسخير آليات ومعدات ثقيلة لفتح العديد من المسالك والطرق المقطوعة”.

وأضاف البيان أن “مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني التابعين للقطاع العسكري سوق أهراس قامت ، بالتدخل لفتح الطريق الوطني رقم 16 الرابط بين ولاية سوق أهراس وولاية قالمة بالمكان المسمى عين سنور بلدية المشروحة ولاية سوق أهراس أين تم فك العزلة عن المواطنين وتسهيل حركة المرور لمستعملي هذا الطريق”.

وفي سياق متصل أفادت مصالح الدرك الوطني ان الاضطرابات الجوية التي شهدتها 12 ولاية من وسط وشرق الوطن تسببت في في غلق 18 طريقا وطنيا و21 طريقا ولائيا بسبب التساقط الكثيف للثلوج وارتفاع منسوب المياه.

وقالت المصالح في بطاقة إعلامية عن الطرق المقطوعة بسبب الاضطرابات الجوية عبر التراب الوطني بان حركة المرور مقطوعة عبر عدد من الطرق الولائية في كل من ولايات تيزي وزو، البويرة، جيجل، الطارف، بجاية، ميلة، خنشلة، قالمة، باتنة، تبسة، سوق أهراس وبرج بوعريريج.

وكان الديوان الوطني للأرصاد الجوية أفاد في نشرية خاصة أن مرتفعات وسط وشرق البلاد التي يزيد علوها عن 700 متر تشهد تساقطا للثلوج على أن يبلغ أو يتجاوز سمك الثلوج المتوقع سقوطها على تلك المناطق محليا بين 10 و15 سم.